İşlenmeyen tarım arazileri nasıl kiralanacak?
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi dahil üretimi merkeze alan bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Peki, üretim seferberliği çatısı altında söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemler nasıl olacak? Tüm detayları Anadolu Ajansı Mustafa Çalkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.