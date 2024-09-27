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İşlenmeyen tarım arazileri nasıl kiralanacak?

Tuba Memiş  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İşlenmeyen tarım arazileri nasıl kiralanacak?

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi dahil üretimi merkeze alan bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Peki, üretim seferberliği çatısı altında söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemler nasıl olacak? Tüm detayları Anadolu Ajansı Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

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