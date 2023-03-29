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İskoçya’nın ilk Müslüman lideri Hamza Yusuf kimdir?

Tuba Memiş  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
İskoçya’nın ilk Müslüman lideri Hamza Yusuf kimdir?

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Hamza Yusuf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Yusuf, aynı zamanda ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarına da sahip. Peki Hamza Yusuf kimdir? Nasıl bir seçim süreci geçirdi? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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