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İş yerlerinde mobbing nasıl önlenebilir?

Betül Sümeyye Us  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İş yerlerinde mobbing nasıl önlenebilir?

İstanbul
İş yerlerinde "mobbing" olarak adlandırılan psikolojik tacizin önlenmesine yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing olarak tanımlanır? Detayları ile Psikolojik Danışman Dr. Ali Güngör ile konuştuk.
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