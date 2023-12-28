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İran ile Rusya arasında neler oluyor?

Ömer Faruk Çalışkan, Tuba Memiş  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
İran ile Rusya arasında neler oluyor?

20 Aralık’ta düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu’nun ardından Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki gösteren İran, Rusya’ya nota verdi. Tüm ayrıntıları Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Haydar Şahin anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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