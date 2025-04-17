İran ile ABD arasındaki müzakereler ne getirecek?
Ankara
ABD ve İran arasında başlayan yeni müzakere süreci Umman’ın ardından 19 Nisan’da Roma’da devam edecek. Mahreç Dünya’da bu hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyrini, tarafların beklentilerini ve olası senaryoları Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.