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İran ile ABD arasındaki müzakereler ne getirecek?

Tuba Memiş Çürük  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İran ile ABD arasındaki müzakereler ne getirecek?

Ankara

ABD ve İran arasında başlayan yeni müzakere süreci Umman’ın ardından 19 Nisan’da Roma’da devam edecek. Mahreç Dünya’da bu hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyrini, tarafların beklentilerini ve olası senaryoları Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk. 

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