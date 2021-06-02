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Irak'ta derinleşen Haşdi Şabi krizi seçimleri nasıl etkiler?

Haşdi Şabi’nin ABD’nin diplomatik misyonları, koalisyon güçleri, Türkiye üssü ve Erbil havalimanı saldırıları ve protestocular, aktivistler ve gazetecilere yönelik suikastlarını artırması, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor.

02.06.2021
Irak'ta derinleşen Haşdi Şabi krizi seçimleri nasıl etkiler?

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