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Irak’ta yeni dönem şekilleniyor

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.10.2021
Irak’ta yeni dönem şekilleniyor

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonuçları parlamentodaki en büyük grubun değişmediğini, hatta güçlendiğini ortaya koydu. Peki Mukteda Es Sadr liderliğindeki grup hükümeti kurma amacına ulaşacak mı? Öncelikle kimlerle koalisyon kuracağı tahmin ediliyor? Sadr'ın dış dünya ile ilişkileri ne? İran'ın Irak'taki etkisi ne kadar zayıfladı? Bağdat’taki AA muhabirleri Haydar Karaalp ve Mehmet Alaca ile Faruk Çalışkan konuştu.

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