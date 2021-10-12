Irak’ta yeni dönem şekilleniyor

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonuçları parlamentodaki en büyük grubun değişmediğini, hatta güçlendiğini ortaya koydu. Peki Mukteda Es Sadr liderliğindeki grup hükümeti kurma amacına ulaşacak mı? Öncelikle kimlerle koalisyon kuracağı tahmin ediliyor? Sadr'ın dış dünya ile ilişkileri ne? İran'ın Irak'taki etkisi ne kadar zayıfladı? Bağdat’taki AA muhabirleri Haydar Karaalp ve Mehmet Alaca ile Faruk Çalışkan konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.