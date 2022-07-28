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Irak’ta kaos derinleşiyor

İran destekli parti ve milislerin hükümeti kurma girişimlerine karşı çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr taraftarlarının dün parlamentoya yaptığı baskın ne anlama geliyor? Irak’taki son durumu Anadolu Ajansı Bağdat Muhabiri Haydar Karaalp ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 28.07.2022
Irak’ta kaos derinleşiyor

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