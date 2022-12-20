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İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderecek mi?

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, düzensiz göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesine onay verdi. Fakat göçmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının hukuki seçenekleri henüz bitmiş değil. Londra’daki AA Muhabiri Zuhal Demirci ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 20.12.2022
İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderecek mi?

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