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İklime dayanıklı tarım nedir? Üretim nasıl dönüştürülmeli?

Ömer Faruk Çalışkan  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İklime dayanıklı tarım nedir? Üretim nasıl dönüştürülmeli?

Ankara

İklim krizinde gıda üretiminin sürdürülebilmesi için hava olaylarındaki aşırılıklara dayanacak yöntemler geliştiriliyor. Peki bu yöntemler geleneksel uygulamalara alışık çiftçiye nasıl kabul ettirilebilir?
Doğa Koruma Merkezi Yön. Kur. Baş. Dr. Uğur Zeydanlı ve Toprak ve Su Programı Koordinatörü Dr. Melike Kuş ile konuştuk.

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