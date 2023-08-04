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İklim krizi atmosfere nasıl bir iz bırakıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
İklim krizi atmosfere nasıl bir iz bırakıyor?

Ankara
İklim krizinin hava olaylarını şekillendiren mekanizmalara etkisi nasıl gerçekleşiyor? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, tüm boyutlarıyla küresel ısınmanın havaya etkisini anlattı.

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