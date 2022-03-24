İİT bakanlar toplantısında ‘birlik’ arayışı

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerin dışişleri bakanlarının Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki toplantısında bölgesel ve küresel konular kapsamlı şekilde ele alınırken Başbakan İmran Han’ın gündeme getirmesi sayesinde teşkilatın uluslararası diplomasi arenasında neden “ciddiye alınmadığı” meselesi en dikkat çekici görüşme konusu haline geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.