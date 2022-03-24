Dolar
14.82
Euro
16.30
Altın
1,957.73
ETH/USDT
3,097.00
BTC/USDT
43,792.00
BIST 100
2,176.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İİT bakanlar toplantısında ‘birlik’ arayışı

24.03.2022
İİT bakanlar toplantısında ‘birlik’ arayışı

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerin dışişleri bakanlarının Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki toplantısında bölgesel ve küresel konular kapsamlı şekilde ele alınırken Başbakan İmran Han’ın gündeme getirmesi sayesinde teşkilatın uluslararası diplomasi arenasında neden “ciddiye alınmadığı” meselesi en dikkat çekici görüşme konusu haline geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İİT bakanlar toplantısında ‘birlik’ arayışı

İİT bakanlar toplantısında ‘birlik’ arayışı

Vatikan anayasasında yeni düzenlemeler

Rusya’nın ruble ile gaz ihracatı mümkün mü?

BM'nin Libya girişimi akametle mi sonuçlanacak?

BM'nin Libya girişimi akametle mi sonuçlanacak?
Portekiz’le karşı karşıya gelecek A Milli Takım’da karşılaşma öncesi hava nasıl?

Portekiz’le karşı karşıya gelecek A Milli Takım’da karşılaşma öncesi hava nasıl?
Şehir merkezlerindeki ağaçların bakımı nasıl yapılmalı?

Şehir merkezlerindeki ağaçların bakımı nasıl yapılmalı?