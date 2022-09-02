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Hayvancılığın küresel ısınmaya etkisi var mı?

Küresel ısınmaya yol açan sera gazlarını atmosfere en çok salan insan faaliyetlerinden biri kapalı ortamlarda büyük ölçekli yapılan hayvancılık. Peki hayvancılık, bu zarara yol açmadan mümkün mü? Bunun yolu nedir? Prof. Dr. Cengiz Türe cevapladı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 02.09.2022
Hayvancılığın küresel ısınmaya etkisi var mı?

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