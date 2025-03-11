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Grönland’daki seçimler Trump’a hangi mesajı verecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Grönland’daki seçimler Trump’a hangi mesajı verecek?

ABD Başkanı Trump’ın ilhak etme niyetini açıkça beyan ettiği dünyanın en büyük adası Grönland’da seçimler bugün yapılacak. Bağımsızlık yanlılarının iktidarının devam etmesi beklenen seçimleri takip etmek için Grönland’a hareket eden Anadolu Ajansı Muhabiri Gürhan Kartal ile konuştuk.

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