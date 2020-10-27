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Google'a açılan tarihi dava teknoloji devlerini endişelendiriyor

ABD Adalet Bakanlığı'nın 11 farklı eyalet mahkemesinin katılımıyla, haksız rekabete neden olup yasadışı tekel oluşturmak ve tüketicilere zarar vermek suçlamasıyla Google’a açtığı dava ABD tarihinin en önemli davalarından biri olarak nitelendiriliyor.

27.10.2020
Google'a açılan tarihi dava teknoloji devlerini endişelendiriyor

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