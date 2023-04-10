Giorgia Meloni
AA Portre İtalya’nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni’nin özgeçmişini, siyasi hayatını ve fikirlerini gündemine aldı.
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
AA Portre bu bölümünde, Ekim 2022’de İtalya’nın ilk kadın başbakanı olarak seçilen Giorgia Meloni’yi mercek altına alıyor.
İtalya’da aşırı sağı yeniden iktidara taşıyan 44 yaşındaki Meloni, İtalya’nın Kardeşleri partisinin lideri ve İtalya'nın en genç başbakanlarından biri olarak biliniyor.
AA Portre’yi, Twitter’daki AA Podcast (@aasesli) hesabının yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer tüm platformlardaki kanallarından takip edebilirsiniz.