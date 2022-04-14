Fransa’da Le Pen’in zaferi ne manaya gelir?

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Nisan’da yapılacak ikinci turuna dair tahmin yürütmek giderek zorlaşıyor. Anketler Macron’u rahatlatacak bir fark sunmuyor. Görevdeki Cumhurbaşkanı Macron, koltuğunu aşırı sağcı Le Pen’e kaptırırsa ülkesini ve Avrupa’yı nasıl bir süreç bekleyecek? Dr. Cem Savaş ile hem Fransa’yı hem de oradaki siyasetin Avrupa’ya nasıl yansıyabileceğini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.