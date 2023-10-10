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Filistin-İsrail çatışmasında siber cephe mi açıldı?

Tuba Memiş  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Filistin-İsrail çatışmasında siber cephe mi açıldı?

Ankara

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlatmıştı. İsrail ise bu operasyona karşı savaş ilan ettiğini duyurdu. Bölgede çatışmalar devam ederken bir taraftan siber saldırılar da başladı. Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile savaşın siber boyutunu konuştuk.

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