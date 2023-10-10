Filistin-İsrail çatışmasında siber cephe mi açıldı?
Ankara
Filistinli direniş örgütü Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlatmıştı. İsrail ise bu operasyona karşı savaş ilan ettiğini duyurdu. Bölgede çatışmalar devam ederken bir taraftan siber saldırılar da başladı. Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile savaşın siber boyutunu konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.