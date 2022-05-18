Fethi Başağa’nın Trablus ziyaretinde neler yaşandı?

Ankara
Libya’da Tobruk’taki temsilciler meclisinin Trablus’taki meşru hükümete paralel kurduğu hükümetin başındaki Fethi Başağa’nın Trablus’u gece yarısı ziyaretiyle başlayan çatışmalar halkta iç savaşın geri geldiği kaygısına yol açtı.
Gelişmelerin arka planını ve nelere yol açabileceğini Trablus’tan Anadolu Ajansı Kuzey Afrika Koordinatörü Aydoğan Kalabalık’la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.