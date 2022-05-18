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Fethi Başağa’nın Trablus ziyaretinde neler yaşandı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 18.05.2022
Fethi Başağa’nın Trablus ziyaretinde neler yaşandı?

Ankara

Libya’da Tobruk’taki temsilciler meclisinin Trablus’taki meşru hükümete paralel kurduğu hükümetin başındaki Fethi Başağa’nın Trablus’u gece yarısı ziyaretiyle başlayan çatışmalar halkta iç savaşın geri geldiği kaygısına yol açtı.

Gelişmelerin arka planını ve nelere yol açabileceğini Trablus’tan Anadolu Ajansı Kuzey Afrika Koordinatörü Aydoğan Kalabalık’la konuştuk.

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