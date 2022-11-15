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Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumu gerçekleşiyor Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız
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EYT düzenlemesinde son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan düzenleme hakkında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Anadolu Ajansı’nın konuyu takip eden muhabiri Özcan Yıldırım ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.11.2022
EYT düzenlemesinde son durum ne?

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