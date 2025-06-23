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İran’dan fırlatılan füzeler, İsrail’in Aşdod kentini vurdu. Füzenin düştüğü noktadan yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması” programına katılıyor
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Evlilik okuryazarlığı neden önemli?

Eş seçiminde dikkatlerden kaçanlar ne? Hatalı evlilik kararı almanın sonuçları ne oluyor? İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık ile Erdem Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Kim Kimle Evlenirse Mutlu olur?” üzerine konuştuk.

Ümmühan Atak  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Evlilik okuryazarlığı neden önemli?

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi
22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır
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