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Enerji krizi Almanya’yı nasıl etkiliyor?

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatların bakım gerekçesiyle üç günlüğüne durması Almanya’da nasıl karşılandı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.09.2022
Enerji krizi Almanya’yı nasıl etkiliyor?

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatların bakım gerekçesiyle üç günlüğüne durması Almanya’da nasıl karşılandı? Enerji krizi Almanya’yı nasıl etkiliyor? Detayları, Berlin’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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