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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
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Ekolojik ayak izi nedir, bize ne anlatıyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.07.2022
Ekolojik ayak izi nedir, bize ne anlatıyor?

Ankara
Küresel ayak izi ağı, insanoğlunun bu yıl tüketmesi gereken gezegen kaynaklarını 28 Temmuz itibarı ile bitirdiğini ve artık gelecek kuşakların payını harcamaya başladığını gösteriyor.
Peki ekolojik ayak izi nedir, bize ne anlatıyor? Gezegeni korumak için neler yapılmalı? Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Türe ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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