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Discord’a neden erişim engeli getirildi?

Betül Sümeyye Us  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Discord’a neden erişim engeli getirildi?

Ankara

Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlandı. Peki Discord’a neden erişim engeli getirildi? Detayları Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanık ile konuştuk.

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