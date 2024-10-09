Discord’a neden erişim engeli getirildi?
Ankara
Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlandı. Peki Discord’a neden erişim engeli getirildi? Detayları Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanık ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.