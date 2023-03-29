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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Deprem bölgesindeki kütüphanelerde neler yapılıyor?

29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Deprem bölgesindeki kütüphanelerde neler yapılıyor?

59. Kütüphaneler Haftası bu yıl depremlerin gölgesinde gerçekleştirilecek az sayıda etkinliğe sahne olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile deprem bölgesindeki kütüphanelerin durumunu konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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