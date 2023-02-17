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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Deprem bölgesinde son durum ne?

Büyük afet sonrası yaraları sarma ve temel ihtiyaçları karşılama çabaları tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan son durumu anlattı.

Faruk Çalışkan   | 17.02.2023
Deprem bölgesinde son durum ne?

Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı
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