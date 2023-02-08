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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cengizler Caddesinde çöken Hisami Apartmanı’ndan ekipler yaralı çıkarıyor Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Peki, önümüzdeki günlerde bölgede hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit anlattı.

Tuba Memiş   | 08.02.2023
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

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