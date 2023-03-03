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Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu) Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Kahramanmaraş- Sosyal Güvenlik Kurumu)
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Deprem bölgesinde 'çocuk dostu alan' nasıl kurulur?

03.03.2023
Deprem bölgesinde 'çocuk dostu alan' nasıl kurulur?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda çocuk ve genç de çadırlarda yaşamaya başladı. Onların sosyalleşmesi ve kendilerini oyun oynayarak ifade edebilmeleri için bölgede ‘çocuk dostu çadırlar’ kuran Yeryüzü Çocukları Derneğinden Psikolog Merve Özdenler ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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