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Çatışmaların sürdüğü Sudan’da son durum ne?

Sudan ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin kontrolünü sağladıktan sonra eyaletteki Tembul şehrini de aldı. Son durumu ve tüm detayları, Anadolu Ajansı Hartum Muhabiri Ahmet Usame Sattı’ya sorduk.

Tuba Memiş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Çatışmaların sürdüğü Sudan’da son durum ne?

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