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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
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Buzulların erimesi dünya ticaretini etkiler mi?

Küresel ısınma, kutuplarda ve yüksek rakımlardaki buzulları ortadan kaldırınca devletlerarası sistemin karşısına çıkabilecek olumlu ve olumsuz sonuçları Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Buzulların erimesi dünya ticaretini etkiler mi?

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