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BM iklim hedeflerine veda mı ediliyor?

Sera gazı salınımında dünya genelinde beklenen hedeflerin tutmaması, sıcaklık artışı açısından hangi tehlikeleri barındırıyor? Birleşmiş Milletlerin (BM) hedeflediği 1,5 derecelik sıcaklık artış sınırı gerçekçiliğini yitiriyor mu?

Faruk Çalışkan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
BM iklim hedeflerine veda mı ediliyor?

Ankara
Sera gazı salınımında dünya genelinde beklenen hedeflerin tutmaması, sıcaklık artışı açısından hangi tehlikeleri barındırıyor? Birleşmiş Milletlerin (BM) hedeflediği 1,5 derecelik sıcaklık artış sınırı gerçekçiliğini yitiriyor mu? İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin İncecik ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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