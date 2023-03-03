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Blinken'ın Orta Asya ziyareti ve ‘C5+1’

Sefa Şengül   | 03.03.2023
Blinken'ın Orta Asya ziyareti ve ‘C5+1’

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu hafta Orta Asya ülkelerini ziyaret etti. Blinken bu ziyaretin ardından Yeni Delhi’deki G20 zirvesine katılarak burada Lavrov ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna Savaşının bölge ülkelerine etkisini ve ABD’nin bu ülkelere yönelik stratejisini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Yılmaz ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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