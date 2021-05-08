Bir Bakışta - Kudüs’te neler oluyor?
İsrail polisi dün gece Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısında yaralanan Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs'te yaşananları anlattı.
İsrail polisi dün gece Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısında Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ve Anadolu Ajansından foto muhabiri Musfafa Alruf ve kameraman Feyiz Ebu Rumeyle yaralandı. Turgut Alp Poyraz, Kudüs'te yaşananları anlattı.
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