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Biden Trump’ın İsrail politikasını nasıl revize edecek?

ABD’de her ne kadar Demokrat Parti’nin ilerici kanadında, ihtilaflı konularda İsrail’in mevcut politik duruşuna epey mesafeli olan bir damar olsa da, iş icraata gelince Joe Biden ve ekibi daha dengeli bir yaklaşıma sahip olacaktır.

Halil İbrahim Ciğer   | 21.11.2020
Biden Trump’ın İsrail politikasını nasıl revize edecek?

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