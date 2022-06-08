Batılı devletlerin PKK çelişkisi

Ankara
ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin bir yandan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanıyıp, diğer yandan Suriye’de örgüte sürekli meşruiyet kazandıran, açık destek veren tutumlarındaki çelişkiyi, Türkiye’nin sınır hattındaki yeni adımları gündemdeyken EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.