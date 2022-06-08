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Batılı devletlerin PKK çelişkisi

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.06.2022
Batılı devletlerin PKK çelişkisi

Ankara

ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin bir yandan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanıyıp, diğer yandan Suriye’de örgüte sürekli meşruiyet kazandıran, açık destek veren tutumlarındaki çelişkiyi, Türkiye’nin sınır hattındaki yeni adımları gündemdeyken EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

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