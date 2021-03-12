Başlama Vuruşu - Ronaldo ile Messi PSG'de buluşuyor mu?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşamadan elenen Ronaldo ve Messi'nin Avrupa basınında çıkan Paris Saint Germain'e transfer olacakları iddialarını Anadolu Ajansı muhabirleri Mutlu Demirtaştan ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.