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Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.
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Başlama Vuruşu - Ronaldo ile Messi PSG'de buluşuyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşamadan elenen Ronaldo ve Messi'nin Avrupa basınında çıkan Paris Saint Germain'e transfer olacakları iddialarını Anadolu Ajansı muhabirleri Mutlu Demirtaştan ve Abdullah Tevge değerlendirdi.

12.03.2021
Başlama Vuruşu - Ronaldo ile Messi PSG'de buluşuyor mu?

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