Avrupa’nın aşırı sağ partileri Putin’e mesafe koymaya başladı
Rusya liderinin tezlerini kendi ülkelerinde savunurken Rusya’dan ciddi büyüklükte fonlar alan Avrupa’daki aşırı sağ partiler, Ukrayna’daki savaş ardından gördükleri tepkiler üzerine Rusya ve Putin’e karşı tavırlarını değiştiriyor. İktisadi Kalkınma Vakfı’nın bu alanda çalışan uzmanı Oğuz Güngörmez ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.