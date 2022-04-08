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Avrupa’nın aşırı sağ partileri Putin’e mesafe koymaya başladı

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.04.2022
Avrupa’nın aşırı sağ partileri Putin’e mesafe koymaya başladı

Rusya liderinin tezlerini kendi ülkelerinde savunurken Rusya’dan ciddi büyüklükte fonlar alan Avrupa’daki aşırı sağ partiler, Ukrayna’daki savaş ardından gördükleri tepkiler üzerine Rusya ve Putin’e karşı tavırlarını değiştiriyor. İktisadi Kalkınma Vakfı’nın bu alanda çalışan uzmanı Oğuz Güngörmez ile konuştuk.

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