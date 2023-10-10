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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor İsrail - Gazze sınır hattında son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Attila İlhan’ın şiirleri neden çok sevildi?

10 Ekim 2005 tarihinde vefat eden Şair Attila İlhan’ın şiirlerini, şiirlerinin çokça sevilmesinin altında yatan sebepleri Şair Suavi Kemal Yazgıç ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Attila İlhan’ın şiirleri neden çok sevildi?

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