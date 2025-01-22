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Ateşkesin 4. gününde Gazze’de son durum ne?

Gazze’de 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölgedeki son durumu, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Ateşkesin 4. gününde Gazze’de son durum ne?

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü
Bolu Belediyesi yanan oteldeki restoran için 19 gün önce "yangın yönetmeliğine uygun" kararı vermiş

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