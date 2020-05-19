Asya Pasifik’te jeopolitik rekabet derinleşiyor
Asya-Pasifik’teki ABD-Çin mücadelesi politik, askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda cereyan ediyor. ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’nde askeri alanda yaşanan sürtüşme bölgede tetikleyici gerginlik döneminin başlangıcı olabilir.
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