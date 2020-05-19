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Asya Pasifik’te jeopolitik rekabet derinleşiyor

Asya-Pasifik’teki ABD-Çin mücadelesi politik, askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda cereyan ediyor. ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’nde askeri alanda yaşanan sürtüşme bölgede tetikleyici gerginlik döneminin başlangıcı olabilir.

19.05.2020
Asya Pasifik’te jeopolitik rekabet derinleşiyor

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