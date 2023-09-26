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Artan nefret söylemleri nasıl önlenebilir?

Nefret söylemi nedir? Hangi açıdan insan hakları ihlaline sebep olur? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) artan nefret söylemlerini önlemeye yönelik çalışmaları, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Artan nefret söylemleri nasıl önlenebilir?

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