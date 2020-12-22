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Altılı platform kalıcı barışın teminatı olabilir

Türkiye ve Azerbaycan yetkililerinin son dönemlerde Ermenistan ile ilişkiler konusunda yaptıkları açıklamalar, sorunların kalıcı çözüme kavuşturulması, bölgesel işbirliği ve genel olarak bölgenin geleceği açısından umut veriyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 22.12.2020
Altılı platform kalıcı barışın teminatı olabilir

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