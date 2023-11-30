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Almanya neden İsrail’e karşı aşırı taviz veriyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Almanya neden İsrail’e karşı aşırı taviz veriyor?

2. Dünya Savaşı’ndan sonra İsrail’e karşı aşırı taviz veren tutumu ile dikkati çeken Almanya’da, Gazze’de yaşananlara halk nasıl tepki veriyor? Devlet ve ülke medyası Filistin konusuna hangi açıdan bakıyor? Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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