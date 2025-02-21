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Almanya’da seçim öncesi son durum nasıl?

21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Almanya’da seçim öncesi son durum nasıl?

Erken genel seçime milletvekili sayısını önemli ölçüde düşüren yeni seçim yasası ile gidecek Almanya’da seçim öncesi nasıl bir atmosfer var? Anketlere göre hangi partiler önde? 23 Şubat Pazar günü erken seçime gidecek olan Almanya’da son durumu, AA Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

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