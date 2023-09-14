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Akademisyen ve yazar Mim Kemal Öke ile konuştuk

Betül Sümeyye Us  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Akademisyen ve yazar Mim Kemal Öke ile konuştuk

Ankara
Türk Dış Politika tarihinden, birçok romana kadar geniş bir yelpazede çeşitli eserler kaleme alan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile okul ve toplum arasındaki bağı, son dönemde insanların mutlu olma probleminin nasıl aşılabileceğini ve neden ‘sıra dışı’ olmak gerektiği konuştuk.

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