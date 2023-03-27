Ajans yeni şovu AA Portre'de Elon Musk'ı anlatıyor
Ankara
Söz konusu ünlü simaların hayat hikayelerini farklı açılardan ele alacak olan AA Portre’nin ilk bölümünün konuğu ise ABD’li girişimci Elon Musk oldu.
AA Portre, Twitter’daki AA Podcast (@aasesli) hesabının yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer tüm platformlardaki kanallarından dinlenilebilecek.
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