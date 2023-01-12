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Ahmet Çalık’ı en yakın arkadaşı Soner Dikmen anlattı

Vefatıyla tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Ahmet Çalık’ı, Konyaspor’dan takım arkadaşı Soner Dikmen anlattı.

Tuba Memiş   | 12.01.2023
Ahmet Çalık’ı en yakın arkadaşı Soner Dikmen anlattı

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