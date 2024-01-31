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"Açık Veri Endeksi" Nedir?

Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED) tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi 2023” projesi nasıl hazırlandı? Türkiye’de açık veri konusunda hangi noktadayız? Dr. Fatih Sinan Esen ile konuştuk.

Sefa Şengül  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
"Açık Veri Endeksi" Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz
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