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ABD Yemen'e kara harekatı başlatır mı?

Betül Sümeyye Us  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
ABD Yemen'e kara harekatı başlatır mı?

Ankara

Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD arasındaki çatışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın 15 Mart'ta, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatının ardından düzenlenen saldırılarda 107 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan Husiler son 24 saat içinde ABD'ye ait 2 İHA'nın, nisan ayı içinde ise toplam 6 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini verdi. Peki ABD’nin Husilere yönelik doğrudan bir kara müdahalesi söz konusu olabilir mi? Son duruma dair detayları, Yemen merkezli Mokha Center Türkiye Araştırmaları Direktörü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Rakipoğlu konuştuk.

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