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ABD Ukrayna’yı gözden mi çıkardı?

Tuba Memiş Çürük  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
ABD Ukrayna’yı gözden mi çıkardı?

Ankara
Ukrayna'ya ABD'den askeri yardımlar durdu, Oval Ofis’te Zelenskiy’le tansiyon yükseldi. Ortaya çıkan “ikiye bölünmüş Ukrayna haritası” ise dikkati çekti. Peki bu harita gerçek bir planın sinyali mi? ABD gerçekten Ukrayna’yı gözden mi çıkarıyor? Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ile konuştuk.

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